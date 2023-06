Insolite: ce musicien joue sur une guitare construite avec des canettes de bières

Au sujet de ses créations, Sergi a déclaré: "Je fabrique des guitares avec des balais, des distributeurs de vin, des raquettes de tennis en y ajoutant des cordes et d'autres inventions. J'essaie de faire en sorte que tout sonne parfaitement en m'accompagnant d'une batterie à mes pieds et en chantant des choses qui me sont arrivées."

Qu’en pensez-vous ?

