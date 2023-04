"Aujourd’hui, après que tout le quartier ait été contrarié par ce nid-de-poule géant qui a bousillé des voitures et des vélos pendant des semaines, je suis sorti avec mon équipe et je l’ai réparé" peut-on lire sur les réseaux de l’ancien gouverneur de Californie.

L’interprète de Terminator a filmé cette action pour Twitter en ajoutant une petite morale inspirante à son image : "Je dis toujours qu’il ne faut pas se plaindre, mais agir. Et voilà". Dans la vidéo repérée par NME, on le voit étaler du goudron à la pelle et à la main à l’aide de son équipe.