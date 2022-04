Insolite : à l'entraînement au Rwanda, Taaramaë échange son vélo avec un local et fait la course

Dans une vidéo partagée par sa femme, Hanna Taaramaë, sur les réseaux sociaux, on voit en effet le coureur Want-Intermarché-Gobert, en pleine course avec un habitant rwandais. Les deux hommes ont échangé leur vélo et Taaramaë, mal installé sur son vélo de ville d'infortune du jour, semble avoir du mal à suivre le tempo infernal imprimé par son valeureux adversaire qui, lui, se délecte de pouvoir faire quelques kilomètres sur un vélo de course.

Après quelques secondes d'un combat perdu d'avance, Taaramaë capitule finalement et laisse filer son adversaire, sourire aux lèvres. Une chouette séquence ponctuée par une séance de photos. Nous, on en redemande !