Inside : pourquoi le JT de la RTBF n’a-t-il pas évoqué l’anniversaire des attentats de New-York de 2001 ?

L’équilibre éditorial d’un journal d’information n’est pas toujours chose aisée : il faut procéder à des choix et on le sait choisir, c’est renoncer! "Editorialement, il a été décidé, en cette année du 50e anniversaire du coup d’Etat au Chili d’accorder une importance notable à cet événement-là et ses conséquences, et de réaliser plusieurs sujets, qui ont été diffusés dans les deux journaux télévisés de la mi-journée et du soir," note l’éditrice du jour, Manu Delporte. "Et nous avions décidé, également, pour le journal de 19h30, de réaliser un à travers, à savoir des images commentées par la présentatrice du journal, sur la commémoration des attentats aux Etats-Unis, survenus il y a 22 ans. Mais l’actualité nous a obligés à faire des choix, notamment parce que nous avions deux invités en plateau pour commenter l’actualité marocaine et même si le journal était plus long en édition spéciale, un timing à respecter, car le journal était suivi d’un QR spécial également. Plusieurs sujets ont dû être supprimés de la conduite."

"En radio," ajoute l’éditrice du jour Sabine Breulet, "il avait aussi été décidé d’accorder une grande importance au 11 septembre chilien cette année du 50e anniversaire. Mention a été faite de la commémoration des attentats de New-York en chapeau."

Par ailleurs, sur le site web de la RTBF, plusieurs articles ont été publiés les jours avant le 11 septembre, ainsi que le jour même.