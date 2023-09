Inside – Pourquoi la RTBF n’est-elle pas présente pour couvrir les inondations catastrophiques en Libye ?

La côte est de la Libye a été frappée par le cyclone Daniel le dimanche 10 septembre après-midi. Les informations dans un premier temps étaient parcellaires et non vérifiées. Celles faisant état de plusieurs milliers de morts et disparus sont arrivées dans la foulée, le mardi, "nous faisant bien prendre conscience de l’ampleur de la catastrophe. Mais nous savons aussi que la situation politique en Libye est extrêmement compliquée et qu’on n’y entre pas aisément", précise d’emblée Caroline Hick. Et à ce moment, et depuis le samedi dès l’aube, nous avions déjà pris une série de dispositions pour envoyer des équipes au Maroc, tout en organisant déjà la relève pour couvrir le séisme survenu, lui, durant la nuit du 8 au 9 septembre."

Ce déplacement important des équipes sur le terrain marocain, compte tenu d’équipes qui ne sont pas extensibles, n’a pas empêché pour autant les responsables de rédaction de tenter de trouver une solution pour un départ vers la Libye. Un départ qui, dans ce pays en guerre, ne peut pas se faire au débotté : la Libye est un pays divisé, dont le gouvernement officiel reconnu à l’international siège à l’ouest du pays, à Tripoli, tandis que l’est est aux mains du commandant de l’armée libyenne Khalifa Haftar et siège à Benghazi. Bref un contexte politiquement instable, des éléments qui se sont déchaînés, des risques liés au danger persistant et aux conditions de travail particulièrement difficiles sur place, ainsi qu’à celui de contracter des maladies et, surtout aucune autorisation d’entrer sur le territoire. Au vu de tous ces éléments, il était difficile d’envisager l’envoi d’une équipe au pied levé en Libye.