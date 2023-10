Inside – Peut-on s’abstenir de flouter l’image d’un mineur dans une situation compliquée si ses parents accordent leur autorisation ?

"Dans un premier temps," nous explique la journaliste Lisa Beken, "nous avions décidé, avec l’éditeur Xavier Mouligneau, de flouter l’enfant - comme cela se fait habituellement pour des mineurs - pour finalement changer d’avis. Pourquoi cela ? Parce que nous avons pris le temps de parler avec la maman, et son fils, que nous avons interviewés l’une et l’autre en leur demandant à plusieurs reprises s’ils marquaient leur accord, l’une ET l’autre, quant à la diffusion de ces interviews et des images. Alors, bien sûr, la vidéo de l’enfant plaqué au sol est choquante, mais à aucun moment celui-ci ne s’est trouvé en difficulté respiratoire."

"Et," enchaîne Xavier Mouligneau, "il nous semblait peu logique de flouter le visage de l’enfant sur la vidéo alors qu’il répondait à nos questions un peu plus tard dans le même sujet. En outre, pour moi le choix se justifie également par le non verbal de l’enfant, qui non seulement s’exprime bien mais adopte une attitude extrêmement calme et posée. Tout cela, je pense, relève de l’information."

Sur Tik Tok, Mise à Jour a également consacré une séquence à l’incident, sans floutage, et avec une interpellation directe de son public à ce sujet.