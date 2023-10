Inside – Ouvrir un journal télévisé avec le départ d’Eden Hazard, en pleine guerre au Proche-Orient, une aberration ?

Une information accessible et compréhensible, une actualité incarnée, l’information politique et internationale décryptées, c’est ce qui caractérise la ligne éditoriale "Nous" dont Bruno Clément est également le Référent et qui concerne tout ce qui relève de l’info sur la Une, Vivacité et les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, et You Tube). "Pour le JT de 13h, nous allons en particulier vers les régions et l’actualité de proximité, patrimoniale et culturelle, mais nous privilégions des thématiques liées à la consommation, au mode de vie, au climat et à l’environnement de manière générale". Incarner, utiliser les mots adéquats et rendre les concepts accessibles, sortir de l’institutionnel pur jus, accompagner dans la diversité des thématiques, couvrir les éléments rassembleurs, accompagner le vécu des Belges tout en s’ouvrant à l’international… L’ambition est forte, les choix parfois ardus, mais le fil rouge est défini. Un manque de diversité ? Bruno Clément s’inscrit en faux. Une télévision "fast-food"? Sûrement pas : "quand nous suivons une bénévole nonagénaire de l’hôpital Erasme, est-ce un sujet "léger"? Je ne le pense pas."