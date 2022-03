Entrez dans l’esprit du surréalisme

Imaginez une pomme, un homme en costume, un verre d’eau !

Agrandissez la première jusqu’à ce qu’elle cache le visage du second et posez le troisième sur un parapluie ouvert. Surréaliste, non ?

C’est dans l’esprit du plus surréaliste des peintres belges que vous emmène l’exposition Inside Magritte.

A voir du 5 novembre 2021 au 6 mars 2022 à La Boverie à Liège !

Prologation jusqu'au 18 avril 2022 !