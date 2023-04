INSIDE – Le Palais Royal invite-t-il les journalistes tous frais payés pour couvrir ses déplacements officiels ?

Ainsi l’exemple cité par Fabien Van Eeckhaut, journaliste à la rédaction belge, de retour de la visite royale en Afrique du Sud : "le Roi sur le skate-board : ce n’était pas prévu du tout ! Au contraire : on nous l’avait dit en off, avant : pas question qu’il grimpe dessus, n'espérez rien! Et puis voilà, contre toute attente, le Roi a décidé d'y aller. Un bon exemple que tout n'est pas figé et décidé à l'avance." Et que le Roi peut aussi décider d'imprimer son style, hors communication.

Et le journaliste de souligner également la volonté royale d’aller à la rencontre des "vraies" gens. Et d’activer son propre agenda : "en Afrique du Sud, le Roi qui a une vraie admiration pour Nelson Mandela, a rencontré hors caméras et micros des activistes anti-apartheid. On l’a su, après. Un Roi qui, plus que son père, et loin du style compassé de son oncle, communique par ses actes et au travers de ses discours (4 en Afrique du Sud) autour de ses centres d’intérêt : les plus défavorisés, l’écologie, les thématiques liées à l’histoire, en particulier la colonisation et l’apartheid".