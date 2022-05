Ces messages sont anonymes, sous pseudo et ne permettent pas d’assurer s’il y a réellement des identités ou s’il s’agit de robots

Au vu de ces différents éléments, la rédaction de la RTBF décide d’afficher un avertissement sous les vidéos Youtube concernées, le voici, in extenso : "Nous constatons dans les commentaires de nombreux messages favorables à l’intervention russe et mettant en cause notre travail. C’est le libre choix des personnes qui les publient. Nous pouvons constater que certains de ces messages sont anonymes, sous pseudo et ne permettent pas d’assurer s’il y a réellement des identités ou s’il s’agit de robots. Nous confirmons ici notre travail en toute autonomie rédactionnelle qui met la réalité et la vérification au cœur de notre démarche. Nous analysons la situation sur base d’un travail journalistique par nous-mêmes et avec les agences et sources de presse indépendantes. La RTBF fait part aussi des communications venant de tous les camps, autorités russes comprises. Merci de nous avoir lu et merci de commenter à partir de votre propre regard. Chacun mérite de penser par lui-même."

Cet avertissement mentionne la possibilité de messages envoyés par des robots… Ceci fait référence aux "bots", c’est-à-dire des logiciels programmés pour envoyer des commentaires de façon automatisée. "Il peut y avoir des bots, mais il n’y a souvent même plus besoin en fait. Ce qu’il y a, c’est qu’ils (ndlr : les autorités russes) payent très peu des gens dans des pays où ils n’ont rien et leur métier, c’est d’écrire des commentaires toute la journée sur internet", précise Laurent Righetti. "Dans ce cas-ci, je pencherais plutôt pour la seconde solution", acquiesce Aline De Volder. "On ne sent pas ici que ce sont des choses automatisées, c’est plutôt bien fait", reconnaît-elle.

S’agirait-il donc des œuvres d’une "usine à trolls"? Récemment, les services de renseignement britanniques ont révélé l’existence de l’une d’entre elles, dissimulée dans une ancienne usine de Saint-Pétersbourg. Des groupes qui utilisent parfois aussi des logiciels "VPN" pour masquer leur véritable origine géographique et brouiller les pistes, quand ils ne recrutent pas directement à l’étranger les travailleurs du Net chargés de relayer le message de la Russie.