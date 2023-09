Inside – La RTBF se mobilise pour le Maroc avec un JT en direct de Marrakech

Une pratique qui s’est accrue ces derniers mois, avec notamment la couverture des inondations en Wallonie en juillet 2021, mais aussi d’événements plus joyeux tels que le Mardi Gras à Binche en février dernier, le Doudou à Mons, ou encore la Foire agricole de Libramont.

Faut-il pour autant organiser le déplacement de toute une équipe pour la présentation – statique – d’une partie, fut-elle importante, d’un seul journal télévisé ? Ne s’agit-il pas d’une démarche "clinquante - d’aucuns diront indécente – dans un pays fortement ébranlé par ce séisme qui, aux dernières nouvelles a causé la mort de 2946 personnes, fait 5674 blessés et des milliers de disparus ? N’aurait-il pas été plus judicieux d’envoyer une – ou des – équipe(s) supplémentaire(s) de reporters pour pouvoir fournir des reportages additionnels ?

"Non," répond avec force le directeur de l’Information, "d’abord, la présentation d’un tel journal n’est pas quelque chose de statique : nous avons des moyens légers qui nous permettent de filmer en toute flexibilité et sans peser – et c’est important – sur les personnes vivant sur place et confrontées au pire. Nous allons travailler en collaboration, notamment avec 2M, la deuxième chaîne généraliste de la télévision marocaine. Faire un journal télévisé depuis le Maroc apporte une valeur éditoriale supplémentaire. Nathalie Maleux incarne l’information de la RTBF et donnera à voir ce qu’est la situation sur les lieux, grâce à des témoins. Nos reporters sur place, Quentin Warlop et Mathieu Van Winckel partis dès samedi, qui nous ont informés abondamment depuis, seront bien entendu dans le dispositif. Ils ont été rejoints par Eric Destiné. Tous feront des reportages, depuis différents lieux, et ceux-ci seront complétés par des directs.