Inside – L’info aussi ça se recycle (et voici pourquoi)

Rien d’anormal en effet au fait de republier un contenu pour lui donner une seconde chance. Du côté de la rédaction du site Info de la RTBF, on ne s’en prive pas non plus même si c’est plus occasionnel : "La raison principale pour ressortir un article ancien, c’est que le sujet revient dans l’actualité", commence Xavier Lambert, journaliste et éditeur du site Info de la RTBF. Dans l’actualité internationale notamment, des personnes dont on n’a plus entendu parler depuis un certain temps reviennent parfois sur le devant de la scène : "Là, si on a déjà fait un portrait complet, bien documenté et qui a nécessité un long travail de recherche, c’est évidemment intéressant d’aller le rechercher. Même s’il faut souvent l’actualiser un peu", continue Xavier. À côté des portraits, il existe en réalité tout un tas de raisons pour faire "remonter" un article paru précédemment : ici, ce sont les déboires judiciaires à répétition de l’ex-président français Nicolas Sarkozy ou dans cet autre article, c’est la disparition de la joueuse de Tennis chinoise Peng Shuai qui relance les appels au boycott des JO d’hiver de Pékin…

De la même manière, quelques articles ressortent même du panier de la rédaction chaque année, à date fixe, comme celui sur les fausses idées que l'on se fait sur la Noël par exemple : "il y a une année où on a fait un gros travail de recherche sur ce sujet et ça n’aurait pas beaucoup de sens de le refaire chaque année", nous confie Xavier Lambert. "Et tous les ans il y a des gens qui se demandent quelle est l'origine de cette fête ou du Père Noël. Et bien là typiquement c’est cet article qu’on ressort", révèle-t-il. Evidemment, cela ne veut pas dire non plus que tous les articles RTBF liés aux fêtes ou aux événements récurrents sont des "resucées" d’années antérieures. Lorsque c’est le cas, la mention "article initialement paru le…" ou éventuellement simplement "mise à jour" apparait de toute façon en toute transparence. "On ne va pas faire semblant qu’on vient de l’écrire", tient à préciser Xavier.