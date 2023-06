INSIDE - JT tournés hors studio, QR en version plus interactive, 20 km de Bruxelles à vélo… la RTBF part à la rencontre de ses publics

"Le paradoxe, c’est que c’est le covid qui est à la source de toute cette évolution", ponctue Sébastien Nollevaux, "Pendant les confinements, puisqu’on ne pouvait pas rencontrer les personnes que l’on souhaitait interviewer, on a dû trouver une alternative, et on a commencé à aller chercher les gens chez eux, devant leur écran de PC ou leur smartphone. Et cela a paradoxalement élargi nos horizons. Il était tout à coup plus simple d’interroger quelqu’un qui se trouvait géographiquement éloigné. On a voulu poursuivre, et renforcer cette tendance. Par ailleurs, notre volonté était également – et est d’autant plus – de sortir, pour tout ce qui relève de la politique, du discours convenu des experts, des politiques qui sont réputés vivre dans leur monde, éloigné des citoyens. Ça, c’est la genèse de l’émission QR, où nous avons voulu que des citoyens débattent en direct avec les femmes et hommes politiques et non plus seulement entre eux."

Sortir des discours convenus, sortir tout court pour aller plus encore à la rencontre des publics de la RTBF. Une tendance qui va, à l’évidence, nourrir les projets pour l’avenir.