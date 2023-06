Inside – Intelligence artificielle : quel avenir pour le métier de journaliste ? La RTBF se penche activement sur la question

"Chaque jour il y a du neuf dans le domaine, chaque jour on va un peu plus loin… On a du mal à suivre", poursuit Ambroise Carton, pourtant particulièrement au fait dans ce domaine. ChatGPT par exemple : cet outil dont on parle tant qui est capable de générer des réponses à des questions, de compléter des phrases, de traduire des textes, d’écrire des articles et de tenir des conversations avec des humains fonctionnait, dans un premier temps, en vase clos. Ce qui signifie que si les textes produits ont l’air tout à fait sensés et bien écrits, ils peuvent aussi être totalement erronés, parce qu’élaborés sans accès au dernier carat de l’actualité. "Et puis, voilà que dans la dernière version, payante, on peut par exemple déjà demander une revue de presse d’actualité, l’outil drivé par l’intelligence artificielle ayant désormais accès à internet, ou créer des PDF !".

Les outils usant de l’intelligence artificielle se multiplient comme des lapins

Je ne vais pas vous faire l’injure de parler encore de Siri, Alexa, Google Assistant, les GPS, les différentes applications… Elles sont déjà dans nos vies quotidiennes. ChatGPT a beaucoup fait parler d’elle, ainsi que l’outil MidJourney (qui peut générer des images à partir de textes), sans doute à cause du contexte actuel qui rend de plus en plus difficile de faire la part des choses entre le vrai et le faux dans l’actualité. MidJourney permet par exemple, de réaliser de vraies fausses photos d’actualité, représentant des événements qui n’ont pas eu lieu, voire pas "encore" eu lieu.