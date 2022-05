Inside : faut-il toujours flouter les images des prisonniers de guerre ?

Une précaution toujours nécessaire

En conclusion, et malgré l’absence de responsabilité juridique des médias devant la Convention de Genève, la RTBF aurait donc plutôt bien fait d’être prudente selon Raphaël Van Steenberghe : " Par prudence, et même si ça peut paraître ridicule au niveau pratique parce que le mal est fait, l’identité du condamné a de toute façon été largement divulguée, d’un point de vue juridique il vaut mieux continuer à flouter son visage " estime-t-il. Car le procès n’est pas terminé : Vadim Shishimarin a fait appel de sa condamnation à perpétuité, la plus sévère possible, et d’autres procès du même genre pourraient suivre. Non seulement en Ukraine mais aussi côté russe, avec cette fois des prisonniers ukrainiens sur le banc des accusés et devant les caméras.

Pour aller plus loin, cet éclairage dans l'émission Déclic du 2 mars dernier dans laquelle nous nous demandions si la justice pouvait arrêter Vladimir Poutine... Kiev avait alors notamment saisi la Cour Européenne des Droits de l'Homme. Le tout en compagnie d'Olivier Corten, professeur de Droit International à l'ULB.