Inside Episode 2 : Marie Hallynck, la vie d’un membre du jury du Concours Reine Elisabeth

Pour établir un classement dans un concours, il faut bien évidemment un jury.

Marie Hallynck est connue en Belgique depuis ses premiers pas au Concours Jeunes Solistes de la RTBF à la fin des années 80 et au Concours Eurovision des Jeunes musiciens en 1992. Mais sa notoriété dépasse largement nos frontières car elle a étudié dans plusieurs pays et présenté d’autres concours dans le monde. C’est donc tout naturellement que le Concours Reine Elisabeth l’a choisie pour faire partie de sa commission artistique des sessions de violoncelle et pour siéger dans ce prestigieux jury.