Inside en direct du Classic 21 Festival

Pour le dernier épisode de la saison, le magazine Inside est venu rejoindre l’équipe de Classic 21 dans les coulisses de son 2e festival.

Jessica Riga est partie à la rencontre des auditeurs en leur demandant quelles étaient leurs motivations à venir à ce genre d’événement. Elle a aussi discuté avec Etienne Dombret, chef éditorial de la chaîne, et Raphaël Scaini, animateur de Coffee on the Rock, juste avant son DJ set avec François De Brigode.

Pour ce dernier numéro de la saison, le magazine dédié à l’éducation aux médias se penche sur les raisons de créer du lien avec les téléspectateurs, auditeurs et internautes.

Découvrez toutes les images de ce moment inoubliable du mois de mai ici.