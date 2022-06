INSIDE - Des enfants dans les fontaines pour illustrer la canicule : inacceptable ?

"La photo web a une importance cruciale parce que c’est l’un de nos principaux leviers en matière d’audience" reconnait Sandro Faes Parisi, éditeur du Site Info à la RTBF. Et il n’est pas rare que, dans son métier, il doive choisir une photographie pour illustrer un article écrit par un ou une autre que lui. Dans ces cas-là, il passe généralement par les photothèques des agences de presse : "l’avantage des agences c’est qu’elles permettent d’avoir des images illustratives - et en général on indique alors clairement 'illustration' - mais le revers de la médaille c’est qu’effectivement ça reste une illustration. Donc ce n’est pas l’événement en tant que tel mais c’est quelque chose qui suggère la situation. C’est une facilité qu’on essaye de n’utiliser qu’en dernier recours" précise-t-il. Consciente de ces limites, l’équipe de l’édition du site web Info de la RTBF demande désormais le plus possible aux journalistes qui sont sur le terrain de leur envoyer des photos prises sur les lieux du reportage. De cette manière, le sujet de l’article n’est pas "trahi" par son illustration et les images "bateaux", trop génériques, qui pullulent sur les agences sont évitées.

La difficulté reste d’illustrer, à la RTBF mais aussi partout ailleurs, les dépêches d’agences. Or, ces dépêches sont très utilisées par les rédactions des différents sites d’information et certains, cédant peut-être à la facilité et à la force de l’habitude, continuent d’associer vagues de chaleur et canicule à des images évoquant plus les vacances que les affres du dérèglement climatique.

►►► Cet article n’est pas un article d’info comme les autres… Sur la page INSIDE de la rédaction, les journalistes de l’info quotidienne prennent la plume – et un peu de recul – pour dévoiler les coulisses du métier, répondre à vos questions et réfléchir, avec vous, à leurs pratiques. Plus d’information : là. Et pour vos questions sur notre traitement de l’info : c’est ici.