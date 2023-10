Inside – Comment la RTBF choisit-elle sa programmation de documentaires ?

Toute petite RTBF, quand on considère le bassin belge francophone et ses 4 millions et demi de téléspectateurs potentiels, en comparaison avec les bassins français, allemand, italien ou britannique. "Et les moyens financiers en rapport," concède Vincent Godfroid, Coordinateur des acquisitions documentaires et programmes. "Nous ne pouvons pas rivaliser avec nos voisins directs. Nous avons les moyens financiers de la Télévision Suisse Romande, mais en comparaison, nous achetons plus. Et cela, c’est grâce aux excellentes relations que nous entretenons avec les distributeurs de ces programmes. Des distributeurs qui connaissent à fond ce qu’ils proposent, les sujets, les réalisateurs, et qui appartiennent parfois à des sociétés qui s’occupent à la fois de production et de distribution. Ils savent ce qui est susceptible d’intéresser leurs clients. Nous travaillons en confiance avec eux."