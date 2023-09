Inside – Comment faire face à la désinformation qui circule au sujet de l’Evras ?

"Ce à quoi nous assistons actuellement est une tentative de désinformation," poursuit Grégoire Lits, "c’est-à-dire la diffusion délibérée de fausses informations pour influencer l’opinion publique. Certains groupes de pression essaient de pointer qu’il y a un danger que l’Evras menace les valeurs de la société." Dans la foulée, des personnes plus fragiles, des groupes minoritaires qui ne se sentent pas représentés dans les médias et/ou qui ne s’informent pas ou plus via les médias généralistes mais plutôt via les réseaux sociaux suivent le mouvement. Ce qui se passe pour le moment est dans le prolongement la crise Covid et de la perte de confiance envers les médias, mais aussi envers les responsables politiques.

Il n’y a pas beaucoup d’outils vraiment efficaces

Alors que faire ? "Il n’y a pas beaucoup d’outils vraiment efficaces. Mais je pointerais le fact-checking : reprendre les fausses informations en les pointant une par une et en démontrant pourquoi elles sont fausses. Cela ne convaincra sans doute pas tout le monde, en particulier ceux qui n’ont plus confiance dans les médias traditionnels mais ces articles de fact-checking, on sait qu’ils peuvent avoir leur utilité dans des interactions au quotidien, dans les conversations interpersonnelles pour alimenter les discussions, et peut-être faire comprendre à ses interlocuteurs qu’ils font fausse route."

Guillaume Woeffle est journaliste à Faky, la plateforme de fact checking de la RTBF. "Evras, c’est un sujet sensible à la base, mais qui n’a pas de véritable importance : on parle de 4 heures d’animation sur l’ensemble de la scolarité des élèves. Ce n’est pas du même ordre que le Covid, où on disait à la population de rester à la maison, de porter des masques, etc. C’était beaucoup plus intrusif dans la vie des gens. Ici on parle de quelque chose qui existe déjà et est déjà en place. Les réactions relèvent de la défiance vis-à-vis du – ou des – pouvoir(s).

Pédophilie

Le deuxième élément qui, ici, a son importance c’est la pédophilie. C’est à ce sujet que les mouvements de pressions s’activent. Ils accusent les médias, le politique d’être actifs dans des réseaux de pédophilie. C’est quelque chose qui est très présent dans la sphère complotiste, et depuis longtemps, et là, ça revient très fort.

Et, comme le dit Grégoire Lits, à côté de groupes qui ont la volonté de désinformer, poursuit Guillaume Woeffle, il y a des gens qui ne s’informent pas par les médias traditionnels et qui auront tendance à se laisser berner par une vidéo qui passe sur les réseaux sociaux, plutôt que d’écouter ce que dit la ministre.

Des gens se font avoir en toute bonne foi

"Il y a vraiment, des gens qui se font avoir en toute bonne foi. Des gens qui ne vont pas, naturellement, vers les médias traditionnels parce qu’ils n’ont pas ou plus l’habitude de le faire. Parce que, sans doute, ils ne se sentent pas représentés dans les médias. Pour notre part, à Faky, nous sommes en train d’essayer de voir précisément d’où vient cette désinformation, il y a un peu de tout, des complotistes, des extrémistes religieux, des associations de défense des enfants maltraités, qui le font, eux, peut-être avec de bonnes intentions. Ce qui nous paraît étonnant, c’est qu’il y a à la fois des réseaux très catholiques, presque d’extrême droite (Civitas) qui sont main dans la main avec des réseaux religieux musulmans." La rédaction de Faky s’active pour établir les liens entre les différents réseaux.