Inside – "70 ans ensemble", un retour en arrière pour mieux se projeter dans le futur

Partager des émotions collectives, construire ensemble, se rencontrer et se projeter dans l’avenir des médias, telles sont les ambitions de cette opération d’envergure sur laquelle la RTBF planche depuis plusieurs mois. Pour l’élaboration de programmes (une émission en prime time à la fin du mois d’octobre, un Grand Cactus spécial, des podcasts, C’est archivé près de chez vous…) riches en souvenirs mais aussi en allant jeter un œil sur demain.

Le travail de réflexion a été lancé il y a plusieurs mois secteur par secteur, pôle par pôle, avec la volonté d’une part de produire des émissions mais aussi de tabler sur la participation de nos publics. Une démarche à laquelle la RTBF est moins rodée, mais qu’elle s’attache à développer de plus en plus. Si jusqu’ici, ce type de démarche était plus centrée sur le lien direct avec les antennes (Cap 48, le Beau Vélo de Ravel, Viva For Life), il a été décidé, globalement, d’aller vers les publics et de les faire venir vers la RTBF. Par exemple avec le projet UGC, où on demande au public via des capsules tournées au smartphone de nous raconter un souvenir marquant.

Pas que de la nostalgie

Mais il n’y a pas que la nostalgie douce-amère des moments passés, il y a aussi l’œil sur demain, "c’est quelque chose que nous avons vraiment souhaité, en tissant des liens avec des chercheurs de l’UCLouvain ou encore une jeune start-up de Waterloo," explique Valérie Druitte, coordinatrice des projets non éditoriaux. "Ainsi, le MIIL (Media Innovation & Intelligibility Lab) a travaillé avec nous sur la technologie des avatars. Nous pourrons, avec le grand public, découvrir au cœur de villages itinérants qui seront installés durant plusieurs jours à Mons, Liège, Charleroi, Namur et Bruxelles le résultat de leurs travaux sur la transformation d’un corps humain en avatar le plus proche possible du comportement humain."

S’incarner en Laurent Mathieu ou… Bla-Bla !

Il sera possible de s’incarner dans la personne du présentateur du Jt Laurent Matthieu ou de Bla-Bla ! Dans cette démonstration, l’attitude, les mimiques de chacun seront celles de l’avatar. "Et tout prochainement, les Niouzz auront leurs propres avatars au sein des programmes."

Créer son paysage en quelques secondes

Grâce à la toute jeune start-up de Waterloo Immersive, en choisissant quelques mots-clés on pourra aussi se projeter au sein d’un studio à 360° dans un paysage imaginaire choisi, agrémenté de musique de son choix également. Le tout en quelques secondes. Cette start-up travaille avec le milieu des soins à la personne, en particulier des personnes âgées, pour leur permettre de s’immerger dans un paysage réconfortant et calmer leurs angoisses. "C’est pour nous, dans les deux cas, l’opportunité mettre en évidence des chercheurs et des talents de chez nous qui travaillent avec l’intelligence artificielle sur des projets de pointe."

