Insertion des personnes en situation de handicap : près de 600 pratiquent le volontariat en Wallonie

Longtemps cantonnées dans des activités au sein de leur centre d’hébergement, les personnes en situation de handicap sont de plus en plus impliquées dans la société. En Wallonie, près de 600 d’entre elles pratiquent le volontariat et accomplissent ainsi une activité citoyenne.

Au Centre Reine Fabiola, dans le Hainaut, plusieurs résidents font du bénévolat. L’un prépare des colis alimentaires, l’autre donne un coup de main au service propreté de la ville de Soignies. Quant à Armelle Vilain, porteuse d’un handicap mental léger, elle apporte depuis trois ans son aide à l’équipe éducative de l’école Saint-Vincent, à Soignies. Ainsi, tous les midis "Madame Armelle" gère les repas chauds, surveille les enfants et les rassemble après la sonnerie. Armelle, très enthousiaste, confie : "C’est un projet dont j’ai toujours rêvé : être avec les enfants".