"Inséparable" : une comédie avec Ahmed Sylla et Alban Ivanov à découvrir sur La Une

Lorsque un petit escroc, a fait un rapide tour en prison, où il a fait la connaissance de Poutine , un détenu cinglé et imprévisible, fan d'armes à feu et spécialiste des armes russes. Mika séduit ce Poutine par sa connaissance de ces armes et les deux détenus deviennent amis. Sitôt sa peine purgée, Mika décide de repartir à zéro et de refaire sa vie. Alors qu'il s'apprête à épouser la fille d'un riche homme d'affaires, son passé le rattrape. Poutine réapparaît. Mika tente de se débarrasser de ce partenaire un peu trop voyant et extravagant, mais celui-ci, têtu, maintient l'idée de fonder une entreprise avec son ami. Il envisage d'acheter des hélicoptères russes et de les utiliser pour balader les touristes...

"Inséparable" à voir le mardi 26 juillet à 20h15 sur La Une et le mercredi 27 juillet à 23h05 sur Tipik.