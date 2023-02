Insécurité routière entre Clabecq et Tubize : les cyclistes du GRACQ interpellent le conseil communal

Interrogé, le bourgmestre a dit comprendre l’impatience des cyclistes qui réclament ces aménagements depuis de longs mois. Mais Michel Januth a aussi fait aveu d’impuissance, rappelant que cette voirie dépend de la Région wallonne.

"On a déjà demandé à maintes reprises que la Région et les entreprises qui font les travaux fassent le nécessaire pour réaliser ce marquage, explique-t-il. Moi, je ne sais pas aller peindre la ligne moi-même. La Région et les entreprises se renvoient la balle. Il y a déjà eu des améliorations mais je comprends l’énervement des personnes qui pratiquent le vélo."