Insécurité, épuisement : les médecins généralistes s’insurgent contre le nouveau système de garde nocturne

À cela, s’ajoutent également des conditions d’insécurité : "Il y a également une anxiété de devoir se déplacer chez le patient. Il y a des gens qui ont tendance à beaucoup appeler la garde. Quand on en fait beaucoup, on les connaît. Entre collègues, on se prévient pour certains patients pour lesquels il vaut mieux privilégier le contact téléphonique, sans aller sur place, parce qu’il peut y avoir de l’insécurité. Certains peuvent être agressifs si on ne donne pas l’ordonnance demandé. Ils en arrivent même à enfermer le médecin pour l’obtenir."

D’emblée, il m’a ouvert en caleçon

Le Dr Madeline Votron ne s’en cache pas : si elle vit ces déplacements chez les patients avec appréhension, c'est qu’elle a déjà vécu des mauvaises expériences. "J’ai déjà été chez un patient qui était vraiment très saoul et qui a commencé à devenir violent et un peu taquin. Mais moi, je ne savais pas trop comment réagir. C’était une de mes premières gardes dans la région. Et puis, d’emblée, il m’a ouvert en caleçon. Je ne savais pas quoi faire et c’est toujours étrange de partir. C’était vraiment compliqué de lui dire que j’allais quitter et que j’avais essayé de répondre à ses attentes, il s’énervait parce qu’il était sous influence de l’alcool."