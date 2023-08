Insécurité autour de la gare de Mons : immersion avec une patrouille de police

La nuit, les week-ends mais aussi régulièrement en semaine, huit à dix policiers sont exclusivement dédiés à la sécurisation des lieux, renforcés par la brigade canine et la cavalerie. Depuis, "La situation s’est considérablement calmée. Ce n’était pas Chicago, mais on sentait bien que les faits délictueux montaient en puissance", explique Grégory Vander Linden, commissaire de police à Mons-Quévy.

Le travail ne manque pas. Lors de notre tournage, deux personnes sont arrêtées. L’une dans le calme, l’autre de manière plus musclée. Pas simple non plus de lutter contre le trafic de drogue. "On est vite repérés et ils sont très mobiles avec les trottinettes ou les vélos…", ajoute-t-il.

Pour faciliter et diriger le travail des agents de terrain, une quarantaine de caméras sont visionnées 24 heures sur 24. Depuis la mise en place du dispositif renforcé, certains commerçants remarquent un apaisement de la situation, mais certains riverains ne sont pas de cet avis, et nous confient qu’ils continuent à observer des faits de trafic, ou de violences.