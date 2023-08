Insécurité à la gare du Midi : Vervoort auditionné en commission le 12 septembre

Le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS) sera auditionné mi-septembre devant la commission Affaires intérieures du Parlement bruxellois au sujet de l’insécurité dans et autour de la gare du Midi, cible d’une opération policière coup de poing samedi.

Cette audition est programmée le mardi 12 septembre à 9h30, a-t-on appris lundi. Il y a une dizaine de jours, la patronne de la SNCB, Sophie Dutordoir, avait adressé une lettre demandant l’aide de différents acteurs pour améliorer la propreté et la sécurité dans et autour de la gare du Midi, plus grande gare du pays et principal point d’entrée de nombreux voyageurs étrangers.

En réaction, le gouvernement fédéral avait annoncé vendredi l’adoption d’un plan d’action en trois axes, placé sous la coordination du Centre de crise National.

Dès le lendemain, la police avait mené une vaste opération de contrôle dans et autour de la gare menant à l’interpellation d’une soixantaine de personnes. Les verts, le PS ainsi que l’opposition N-VA et VB avaient demandé avant cela la tenue d’une réunion extraordinaire de la commission des Affaires intérieures du Parlement bruxellois pour aborder le sujet.

Celle-ci n’aura toutefois lieu que le 12 septembre prochain.