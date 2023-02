Insecticides tueurs d'abeilles : l'Europe abaisse les niveaux résiduels autorisés dans l'alimentation

"Les nouvelles règles abaisseront les limites maximales de résidus (LMR) de deux néonicotinoïdes, le clothianidine et le thiaméthoxame (...) au niveau le plus bas pouvant être mesuré avec les dernières technologies disponibles", a indiqué l'exécutif européen dans un communiqué. Ces limites s'appliqueront à tous les aliments produits dans l'UE, mais également aux importations de produits alimentaires et d'aliments pour animaux. La mesure s'imposera aux produits importés à partir de 2026, afin de laisser le temps aux pays tiers de se conformer aux nouvelles règles.