Insectarium de Virginie Tasset, un bestiaire de musique de création pour jeunes pousses

Max Charue arrive dans La Matinale avec Ici, Maintenant, une chronique Musique de Création mettant en lumière les magnifiques compositeurs et compositrices du royaume. Du cloporte au papillon de nuit, du scarabée à la fourmi, pour sa première intervention, Max Charue nous parle de musique de création teintée de jeunesse ! Tout un bestiaire d’indésirables écrit et composé pour le jeune public par Virginie Tasset.

C’est la rentrée ! Rentrée, ça rime avec élèves, bambins, crayons et plumiers multicolores ou encore professeurs ragaillardis de l’été qui s’achève. Et cette année, les insectes aussi trimbaleront leurs cartables à roulettes et leurs sacs sur le dos, dans une œuvre écrite et composée par Virginie Tasset, jeune compositrice belge.

Virginie Tasset a tout d’abord composé pour de jeunes apprentis pianistes de nos écoles de musique. Est alors née une partition pour piano à quatre mains : Insectarium ! Un bestiaire qui nous rappelle forcément Le Carnaval des Animaux, le grand frère de tous les bestiaires musicaux. On peut aussi penser au compositeur français Guillaume Connesson qui a écrit en 1998 Jurassic Trip qui fait la part belle aux dinosaures. Mais revenons à nos insectes ! Avec Insectarium, après quatre ou cinq années de pratique à l’Académie, les élèves peuvent interpréter Bobby, un cloporte en voyage à New-York ou encore Bill le cafard qui rumine ses idées noires. Au total une dizaine d’insectes ont vu le jour dans cette partition qui pousse les jeunes interprètes à explorer des parties insoupçonnées du piano. Vous pourrez notamment jouer sur les cordes, les gratter, les caresser, frapper de la main le couvercle ou même promener votre crayon entre les chevilles du piano. Sans oublier que le tout est accompagnée d’une piste électronique : un challenge de plus.

Avec l’aide de ses deux pianistes favorites (le duo Haelix qui d’ailleurs, est à l’initiative de la commande de cette œuvre), Virginie Tasset s’est entourée de deux comédiennes, Astrid Akay et Victoria Lewuillon. Ensemble, elles vont co-écrire le texte final. Un spectacle musical merveilleux d'intelligence et destiné au jeune public, de 7 à 13 ans, est né !

Les trois co-autrices voulaient un texte fort, engagé voire politique créant des personnages indésirables qui sont devenus des insectes. De grandes thématiques sont abordées comme par exemple, la dépression, l’écologie, la colonisation, le recyclage, le féminisme, la mort ou encore le harcèlement.

En interview avec Max Charue, Virginie Tasset a souhaité rappeler que les enfants sont très sensibles au vivant, à la nature, aux insectes, ce monde des tout petits ; leur monde finalement. Virginie Tasset réalise un coup de maître. Car en plus d’intéresser les plus jeunes, de les rendre curieux, elle a composé une œuvre qui vit à travers les enfants. En interview, Virginie Tasset dit avoir été étonnée de l’amusement des enfants face aux différentes techniques et notations contemporaines du piano. Ils découvrent en direct comment fonctionne un piano et l’explorent intuitivement. En plus, sa musique n’est pas figée, elle propose aux professeurs de s’approprier ses insectes, d’en inventer des nouveaux, de doubler des mesures, de multiplier les voix, d’adapter, etc. Je m’avancerais même à dire que les enfants adorent la Musique de Création !

C’est surprenant. C’est pas comme d’habitude. Avec un spectacle, on a un aspect visuel, on voit les choses, même les plus bizarres. On peut toucher après le spectacle. A quoi sert ceci ? Comment vous avez fait ce son là ?

La partition se trouve en vente sur le site de l’éditeur, le Forum de la Création Musicale. Le 22 octobre 2023 à 15h à la Tricoterie, à Bruxelles, nos chers petits insectes se donneront en spectacle durant la treizième édition du Festival LOOP. Un Festival bien connu de la Musique de Création. Alors, prenez vos jeunes pousses avec vous car, paraît-il, ils adorent les insectes ! Et si vous voulez recevoir le spectacle INSECTARIUM dans votre école ou chez vous, rendez-vous directement sur le site de la compositrice.