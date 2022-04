Inscriptions en secondaire : à ce jour, 1831 élèves en liste d’attente

La CIRI, la Commission interréseaux des inscriptions a communiqué les derniers chiffres officiels des inscriptions en première année secondaire pour l’année scolaire 2022-2023.

Cette année, 52.640 formulaires uniques d’inscription ont été générés. L’an dernier, il y en avait eu 53.419. Ces 52.640 enfants et leurs parents avaient le choix entre 482 établissements d’enseignement secondaire répartis en Fédération Wallonie-Bruxelles : 116 à Bruxelles, 38 en Brabant wallon et 328 en Région wallonne, hors Brabant wallon. Dans l’ensemble de ces établissements, 60.942 places étaient disponibles pour une inscription en 1re année commune, soit 604 de plus que l’an dernier.

Entre le 14 février et le 11 mars 2022, les élèves et leurs parents ont pu déposer le formulaire d’inscription dans l’établissement de leur première préférence. Ils ont été 49.540 à le faire.

A l’issue de cette période, 41.661 élèves ont pu être classés directement dans leur première préférence. Ils avaient soit opté pour des établissements présumés incomplets ou ont décroché l’une des places directement attribuées par les établissements complets. Ces derniers pouvaient attribuer 80% des places disponibles.

7879 autres élèves n’ont pu être classés directement. Ces élèves ont été classés par la CIRI soit dans les places restées vacantes dans les établissements incomplets, soit dans les 22% de places restées libres dans les établissements complets. La CIRI est ainsi parvenue à proposer une place à 3262 élèves dans l’établissement de leur première préférence. 2786 élèves ont obtenu une place dans l’un des établissements qu’ils avaient mentionnés dans leur formulaire d’inscription, mais restent en liste d’attente parmi les établissements de meilleure préférence.

En revanche, 1831 élèves n’ont, à ce jour, pas d’école et sont en liste d’attente dans l’ensemble des établissements qu’ils avaient sélectionné dans leur formulaire unique d’inscription.