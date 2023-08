Malgré des chiffres plutôt positifs, certains parents regrettent le stress engendré par cette procédure d’inscriptions. Un collectif appelé "Enfants non admis" a d’ailleurs adressé un courrier au politique pour dénoncer la difficulté à obtenir une école de leur premier choix dans le Nord de Bruxelles.

"Aujourd’hui, nos enfants sont exclus de toutes leurs écoles car ils ont un indice défavorable", a déploré en juillet Sandra Michiels, membre du collectif. Selon ce collectif, la distance entre l’établissement scolaire et le domicile n’est plus autant privilégiée qu’avant, au profit d’un indice socio-économique devant permettre un accès plus équitable à l’enseignement. A priori, ce dernier indice devrait renforcer la mixité sociale dans les écoles. Sauf que selon ces parents, c'est tout le contraire qui se produit, poussant les classes moyennes à se diriger vers des écoles dans le sud de Bruxelles, là où il reste davantage de places libres.

Quand ma fille s'est retrouvée 38e en liste d'attente dans l'école de son premier choix, située en bas de la rue, j'ai été éberlué.

Mais au sud de Bruxelles, certains parents évoquent eux aussi leurs difficultés face à une procédure d'inscriptions qu'ils jugent défectueuse : "Quand ma fille s'est retrouvée 38e en liste d'attente dans l'école de son premier choix, située en bas de la rue, j'ai été éberlué", témoigne Michaël, habitant de Uccle. Pour lui, il est également incompréhensible que ce critère de proximité n'ait pas davantage de poids : "Nous habitons près de l'école et le décret inscription ne considère pas la distance physique entre l'école et le domicile comme un critère fondamental dans la prise de décision". Pour assurer une place à sa fille, Michaël a préféré, à contrecœur, choisir la voie de la sécurité pour établir sa liste de préférence : "Ma fille aînée a une place en secondaire parce que nous avons posé des choix stratégiques dès le départ (3 choix au total dont 2 écoles libres du même réseau et un athénée)". Et de poursuivre : "Courage aux parents qui espèrent encore une place dans l'école de leur premier ou second choix, il reste de la place dans différentes écoles et quartiers de la ville. Mais ceci impose de renoncer à ce que vous souhaitiez au départ".

Du côté de la ministre Caroline Désir, le problème principal demeure, plus généralement, le manque de places disponibles. "Nous n'avons pas de prise sur cela", nous explique le cabinet de la ministre. "Ce sont les pouvoir organisateurs qui peuvent pallier ce déficit".