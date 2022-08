Inscriptions scolaires : certaines écoles doivent refuser des élèves, alors que d’autres en manquent

Si dans certaines écoles on refuse du monde, dans d’autres, il faut impérativement augmenter le nombre d’inscrits. À l’école Waldrof-Steiner de Charleroi, une école à pédagogie alternative, on craint de ne pas être en mesure d’atteindre le quota minimum d’élèves nécessaire pour recevoir les subsides de la Fédération Wallonie-Bruxelles. "Nous avons pour le moment 90 inscrits. Pour le 15 septembre, on doit atteindre le chiffre de 110 élèves inscrits. Si on n’atteint pas le nombre, l’école va tout simplement fermer. Cela veut dire que 90 familles pourraient se retrouver le bec dans l’eau à devoir chercher une école en dernière minute", explique Peggy Martin trésorière de l’ASBL Altereco et de l’école Waldrof-Steiner de Charleroi.