Insatiable, un Remco Evenepoel version baroudeur s’offre un troisième succès sur la Vuelta 2023

Au lendemain d’une étape harassante sur les pentes de l’Angliru, l’opportunité semblait belle pour les baroudeurs. Des courageux qui devaient néanmoins avoir un certain goût pour le dénivelé, avec cinq ascensions au programme. Comme de coutume ces derniers jours, Remco Evenepoel intègre l’échappée du jour. Outre le Belge, on retrouve notamment Egan Bernal , Andreas Kron , Damiano Caruso ou encore Max Poole à l’avant.

Les fuyards s’entendent relativement bien et creusent l’écart sur un peloton emmené très tranquillement par la Jumbo-Visma. Au gré des difficultés, le groupe à l’avant perd des unités. Au pied de l’avant-dernier col du jour, ils ne sont plus que huit en tête. Au train, Remco Evenepoel va les décrocher un par un. Avec 1min30 d’avance sur Poole au sommet, la victoire d’Evenepoel ne souffre plus d’aucun doute. Le Belge s’en va ainsi boucler parfaitement sa journée. Plus tôt, il avait assuré mathématiquement son maillot à pois. Faute d’avoir pu jouer le général, le leader de la Soudal Quick-Step aura su rebondir. Et quand on sait que l’étape de samedi ressemble à un petit Liège-Bastogne-Liège, ça pourrait bien ne pas être fini.