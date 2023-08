Inquiétudes sur son poids, rejeté par les supporters : le possible transfert de Lukaku à la Juventus enflamme l’Italie

Le feuilleton Lukaku anime le mercato depuis le début de l’été. On le savait, son prêt à l’Inter prenait fin à la fin de la saison dernière et il allait donc falloir renégocier avec Chelsea pour un éventuel départ.

Si l’on pensait que le Diable Rouge allait retourner chez les Nerazzurri, les négociations ont eu du plomb dans l’aile et les relations entre la direction interiste et Lukaku se sont tendues, jusqu’à un point de non-retour.

A Chelsea, Mauricio Pochettino ne compte pas sur lui, et le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe nationale belge doit donc se trouver une porte de sortie. La rumeur Arabie saoudite a un temps plané au-dessus de la tête de Lukaku, mais ne semble pas la piste privilégiée. On le sait, l’ancien anderlechtois aime l’Italie et la Serie A et son avenir devrait donc une nouvelle fois s’y écrire, mais cette fois… à la Juventus.

Le joueur aurait déjà un accord portant sur un contrat de trois ans, plus une année en option. Mais le transfert est dépendant du départ de Vlahovic… à Chelsea. L’accord porterait sur un transfert de Vlahovic contre Lukaku et 40 millions d’euros, mais les Blues proposeraient une somme d’argent insuffisante.

Au-delà de l’accord qui n’est pas encore trouvé entre les clubs, c’est surtout le rejet de Lukaku par les supporters bianconeri et même par les médias transalpins qui inquiètent. Que ce soit à travers des pancartes dans les travées ou sur les réseaux sociaux, de nombreux Juventini ont clairement indiqué leur souhait de ne pas voir Lukaku débarquer à Turin. Une pancarte affichant "Nous ne voulons pas de Lukaku" et faisant référence aux événements de la Coupe d’Italie était par exemple visible.

Pourtant, Vlahovic ne fait pas l’unanimité. Ou du moins, ne faisait pas l’unanimité. Touché par une pubalgie, l’attaquant serbe n’a pas eu l’occasion d’évoluer à son meilleur niveau la saison dernière. Mais à 23 ans, il a encore la possibilité de revenir dans le coup. Et avec notamment un but face au Real en préparation, il a regagné du crédit chez les supporters de la Juventus.

Les médias italiens ont également fait état de leur préférence pour le Serbe. Ce vendredi, on peut par exemple lire dans la Gazetta : "Un Vlahovic comme ça ne se vend pas". Le quotidien italien revenait notamment sur la motivation du joueur et sur la délivrance que pourrait être ce but face au Real, tout en indiquant qu’il semblait enfin libéré de ses problèmes physiques.

Mais la Gazetta a surtout publié un autre article, à charge de Lukaku, dans lequel le journaliste met en cause le poids du Belge. Ecarté de la tournée de présaison de Chelsea, Lukaku ne s’est en effet pas encore entraîné en groupe. "Dans quel état Romelu Lukaku sera-t-il au début de la nouvelle saison ? Combien de temps faudra-t-il pour le voir en pleine forme ?", s’interroge le média transalpin. Bim Rom n’a, en effet pas disputé le moindre match depuis le 20 juin et le duel entre la Belgique et l’Estonie. Mais le Diable s’est entraîné seul, notamment avec son préparateur physique.

Pour autant, la Gazetta s’inquiète. "En 2019, lorsqu’il est acheté par l’Inter Milan, le test de la balance à la Pinetina donne d’abord des résultats inquiétants : l’aiguille dépasse largement les 100 kilos et il faut quelques mois de travail intense sur le terrain et un changement de régime alimentaire pour le remettre à niveau", écrit le média italien.

"Il y a un Lukaku qui est compliqué à marquer quand sa condition physique est optimale, mais aussi un Lukaku qui peine (euphémisme) quand sa forme n’est pas bonne et qu’il ne peut pas libérer sa puissance", enchaîne la Gazetta qui ne semble pas voir d’un bon œil un possible retour du Belge en Serie A.

Si le transfert à la Juventus se concrétise, Romelu Lukaku devra faire taire ses détracteurs car il sera attendu au tournant. Rejeté par les tifosi interistes qui se sont estimés trompés, pas le bienvenu à la Juventus, ni à Chelsea, l’avenir de Lukaku ne semble pas être un long fleuve tranquille. Mais on le sait, en football tout va très vite et il suffira peut-être de quelques buts pour inverser la tendance. Mais attention, le Diable n’aura pas le droit à l’erreur car il semble déjà avoir brûlé beaucoup de crédit.