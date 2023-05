Inquiétudes suite au déficit du centre sportif Paliseul-Bièvre

La commune de Bièvre s'inquiète du déficit enregistré au niveau du centre sportif situé à Carlsbourg, Paliseul. Un déficit qui s'élève à près de 100.000 euros pour l'année 2022 avec un impact direct au niveau de la piscine.

Rouverte en 2017 après une cure de jouvence, la piscine de Carlsbourg est aujourd'hui gérée par une régie communale autonome qui lie les communes de Paliseul et de Bièvre. Cette régie enregistre un déficit de 96.000 euros précisément pour l'année 2022. "Cette année, on injecte 95.000 euros", explique le bourgmestre de Bièvre, Michaël Modave. "On vient de 65.000 euros l'année dernière donc c'est quand même une grosse différence. Pour 2024, qu'est-ce qu'il va se passer ?"

La commune de Bièvre estime que la fiduciaire en charge du plan financier a commis une erreur, du moins mal estimé les provisions. Côté paliseulois, la faute revient plutôt aux impondérables, à savoir l'augmentation des coûts de l'énergie. "Au niveau mazout par exemple, 22.000 euros", détaille le bourgmestre Philippe Léonard. "L'électricité a également amené un supplément et il faut savoir aussi que l'on a subi les index salariaux, ce qui veut dire 25.000 euros supplémentaires".