Inquiétude pour Alexis Saelemaekers touché au genou face à Empoli

Alexis Saelemaekers est sorti à la 33e minute du match entre Empoli et le Milan AC. Le Diable rouge était visiblement touché au genou. Du côté de Milan on craint une blessure sérieuse. Au point de le priver de la Coupe du monde au Qatar ?



Privé de temps de jeu lors des deux derniers matches des Diables, Saelemaekers était titulaire sur le flanc droit milanais pour le déplacement à Empoli. Son match a tourné court. Après une occasion ratée, il a été contraint de quitter la pelouse. La Gazzetta dello sport évoque "une entorse du genou" et une possible "longue indisponibilité" sur son site internet.



A 53 jours du premier match des Belges au Mondial, une blessure pourrait faire voler en éclats les chances de participations de l’ancien joueur d’Anderlecht.