Inquiétude des écoles face à la hausse du prix de l’énergie: l’athénée de Jodoigne ferme sa piscine pour faire des économies

Le préfet de l’athénée de Jodoigne a décidé de fermer la piscine de son établissement à partir de ce vendredi soir. Cette décision est une conséquence de la hausse constante des prix de l’énergie. Tous les secteurs sont impactés, y compris l’enseignement.

"C’est triste de devoir fermer la piscine, mais on n’a pas le choix, explique Frédéric Lapsin. Pour vous donner une idée, on tourne aux alentours de 22.000 euros par an pour tout pour le gaz et on vient de recevoir une facture de régulation de 50.000 euros. La facture de régulation de l’électricité va suivre et il y a aussi le prix du mazout qui augmente. Hors de question pour moi de reporter ces coûts sur les parents où la commune, ce serait difficilement supportable, les prix deviendraient odieux."