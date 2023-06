Inquiétude au Tour de Suisse : Gino Mäder réanimé après une chute de plusieurs mètres

Grosse inquiétude au Tour de Suisse. Alors que, devant, Juan Ayuso confisquait les projecteurs en triomphant magistralement sur l’étape reine, à l’arrière de la course, une lourde chute est venue ternir l’enthousiasme collectif.

On vient en effet d’apprendre que Magnus Sheffield et Gino Mäder sont tous les deux tombés à très grande vitesse dans la descente du col de l’Albula. Très vite, le médecin est arrivé sur place.

Et si l’Américain de la formation Ineos était conscient, le Suisse était, lui, dans un état beaucoup plus grave. Selon les informations qui nous parviennent, Mäder a en effet êté retrouvé inerte dans l’eau avant d’être réanimé sur place et d’être embarqué en direction de l’hôpital de Samedan. Il souffrirait de contusions et d’une commotion cérébrale.

Pour l’instant, on n’en sait pas beaucoup plus. Ni sur l’état précis du coureur, ni sur les circonstances exactes de cette lourde chute. Petit ouf de soulagement malgré tout, Mäder serait dans un "état stable".