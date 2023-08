Inquiet pour Lukaku, optimiste pour Doku à City, favorable au retour de Mignolet : Philippe Albert fait le point sur les Diables rouges

Dans le Facebook Live de la Tribune Philippe Albert a évoqué la situation de nombreux Diables rouges au micro de Lancelot Meulewaeter. Pour certains, le temps presse à deux semaines de la fin du mercato.

Jérémy Doku ? "Il a des qualités incroyables que l’on a découvertes à Anderlecht mais il a souvent été blessé lors des deux, trois dernières saisons. C’est une jeune pépite qui était partie pour plus de 20M€ donc Rennes accepterait une offre de 60M€. Je pense que la marche n’est pas trop haute, il a les qualités pour s’imposer en Premier League ou dans n’importe quel championnat du monde. S’il est à 100% physiquement, il va s’imposer et dégoûter les adversaires. C’est un peu comme Eden Hazard au début de sa carrière avec ses doubles, triples accélérations qui peuvent faire très mal. En Angleterre, certaines équipes sont encore un peu naïves à ce niveau-là donc il ferait mal. Il peut jouer sur les deux flancs mais je reste persuadé qu’un joueur doit jouer sur son bon pied donc je le mettrais à droite. Le rôle d’ailier est aussi d’alimenter l’attaquant donc si vous avez le joueur qu’il faut, il n’y a pas mieux à ce niveau-là."

Romelu Lukaku ? "C’est dommage car la préparation est primordiale pour un footballeur professionnel donc cela ne doit pas être évident pour lui. Psychologiquement, il est costaud donc je ne me fais pas de soucis à ce niveau-là. Plus vite la décision sera prise, mieux ça sera pour lui et les Diables rouges. Je me fais du souci tout de même car les échéances avec l’équipe nationale arrivent relativement rapidement et il doit absolument se positionner et prendre une décision."

Hugo Cuypers ? "C’est un garçon très intelligent et sait toujours où se placer sur le terrain. Lukaku est toujours dans l’impasse. Je prends d’office Loïs Openda mais Cuypers aussi lors du prochain rassemblement. Il pourrait apporter quelque chose à notre équipe nationale lors du prochain rendez-vous."

Dodi Lukebakio ? "Je suis inquiet pour lui. Aller à Burnley avec Vincent Kompany serait une bonne idée, il a les qualités pour s’imposer là-bas."

Timothy Castagne ? "Je suis aussi inquiet pour lui car manque de rythme, c’est néfaste pour la carrière des joueurs."

Alexis Saelemaekers ? "Il doit absolument trouver un club mais cela ne bouge pas."

Charles De Ketelaere ? "Aller à l’Atalanta serait une bonne chose pour lui car sa saison au Milan AC était cauchemardesque alors qu’il a des qualités absolument extraordinaires."

Johan Bakayoko ? "Il est en forme donc il n’y a aucun souci pour lui."

Thibaut Courtois ? "C’est dommage et pas bon pour notre équipe nationale car sa blessure au niveau du genou va l’écarter des terrains pendant plusieurs mois. C’était une bonne initiative de la part de la Fédération d’envoyer Francky Vercauteren pour discuter du problème du brassard car il faut que cela soit réglé."

Simon Mignolet ? "Si j’étais Tedesco, je le contacte et je le reprends. S’il n’a pas ouvert la porte en grand à un retour, c’est parce qu’il est très humble. À l’heure actuelle, il serait au-dessus de Casteels dans la hiérarchie."

Roméo Lavia ? "Il est sur une voie de garage, attention. Il faut prendre une décision. Ces joueurs-là doivent trouver une solution. Dans le football moderne, le manque de rythme, c’est terrible."