Inquiet, le secteur des crèches de la Ville de Bruxelles sollicite l'aide de la ministre de l'Enfance

En marge de la manifestation, une délégation syndicale a rencontré la ministre francophone de l'Enfance, Bénédicte Linard, pour lui soumettre les revendications du secteur. La ministre s'est montrée à l'écoute, tant sur le volet budgétaire que le manque de personnel, a indiqué Nathalie Lionnet, secrétaire fédérale du SETCa. Un groupe de travail sera en outre mis sur pied pour aborder notamment la question de l'attractivité du secteur.

Un calendrier de réunions entre les organisations syndicales et le cabinet de la ministre a également été défini.

La présidente du conseil sectoriel Enfance et Santé pour la fédération Unessa, Sabine Lejeune, craint toutefois que la prise de mesures concrètes se fasse attendre.

"Il faut débloquer des enveloppes budgétaires suffisantes pour aller de l'avant et là, on n'a pas eu de réponse à nos questions", a souligné celle qui dirige aussi huit crèches et un service d'accueil. "On tire la sonnette d'alarme depuis deux ou trois ans. On nous a toujours écoutées mais nous n'avons bénéficié que de petites mesures pour apaiser nos craintes."