Inouï : Toby Alderweireld offre le titre à l’Antwerp d’une frappe sensationnelle au bout des arrêts de jeu !

Mais encore faut-il parvenir à planter le 2e dans la foulée. Difficile, surtout quand on montre ce visage-là, timoré, paralysé par l’enjeu. L’Antwerp passe déjà proche de la correctionnelle après l’heure de jeu, mais le VAR n’octroie aucun des deux pénaltys que Genk réclame.

Le couperet tombe finalement quelques secondes plus tard : centre au second poteau, Trésor se déploie haut, très haut et remet vers Heynen. Captain’Bryan, en bond roublard, plante le 2-1 et met (quasiment) fin aux ambitions anversoises.

Enfin, c’est ce qu’on croit. Pendant longtemps. Une éternité même. Jusqu’à la 95e et avant-dernière minute. Côté anversois, on jette toutes ses forces vers l’avant. Le ballon traîne et revient vers Toby Alderweireld à l’entrée de la surface. Contrôle et frappe sensationelle du capitaine qui offre le titre au bout du suspense au Great Old ! Genk tombe de haut, l’Antwerp revient de tellement loin !!