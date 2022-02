Inondé cet été, le trou d’Haquin (Lustin) dégagé par une trentaine de spéléologues, ce samedi

"On avait pratiqué un scan en 3d avant et après la crue et on a calculé qu’il y a plus de 200 m³ de sédiments, juste à l’entrée de la grotte. Dans la cavité, l’eau est remontée de 35 mètres, donc ça a noyé quasiment toute la grotte, c’était vraiment impressionnant", confirme Stéphane Pire, spéléologue dans un club du Namurois.