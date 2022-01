Inondations : voici ce que sont devenus vos dons à la Croix-Rouge

La plupart des dons ont été centralisés par la Croix-Rouge pour un montant de 40 millions d’euros, du jamais vu ! 29 millions ont été déjà utilisés et servent encore à apporter l’aide nécessaire pour de nombreux sinistrés. Au CPAS de Theux, des dizaines de radiateurs et de déshumidificateurs attendent d’être distribués. Le tout financé par la Croix-Rouge. Mais ce n’est qu’une petite partie de l’aide encore organisée 6 mois après les inondations.

Un peu plus loin, unee épicerie solidaire a vu le jour. Les sinistrés viennent s’y approvisionner gratuitement. " C’est très utile", nous raconte une " cliente ", "notre maison a subi d’importants dégâts et, comme nous étions sous-assurés, nous avons de très gros frais. Alors faire ses courses gratuitement, cela permet d’économiser un peu d’argent. " Parfois, cette épicerie prend aussi des allures de café de village. On s’y arrête pour prendre un café. " Cela fait du bien", nous dit un sinistré, "chez moi, toujours pas de chauffage, je vis à l’étage de mon habitation, alors, prendre un café ici, tout en faisant mes courses, cela me permet de me changer les idées. "