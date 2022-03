Inondations : vivre dans une maison humide n’est pas sain

C’est une conséquence de l’inondation à laquelle il faut être attentif : vivre dans une maison humide n’est pas bon pour la santé. Des moisissures peuvent se développer et infecter les poumons des habitants. Les médecins ne remarquent plus d’augmentation de ces maladies respiratoires liées à la catastrophe de l’été.

Vigilance mais pas de panique

Pas de panique donc, mais il faut rester vigilant comme l’explique le docteur Michel Meuris : "Chaque personne qui vit dans un immeuble qui a été inondé doit être attentif à certains symptômes qui pourraient venir encore maintenant et qui persistent comme la toux, la difficulté respiratoire, la fièvre inexpliquée. Ça doit être communiqué au médecin et le médecin lui-même doit s’interroger pour savoir s’il n’y a pas là une conséquence des inondations."

Des milieux qui sont restés longtemps humides peuvent voir se développer des moisissures "et c’est là que peuvent se déclarer des maladies rares, comme l’aspergillose et la légionellose. Ces pathologies méritent un traitement spécifique et qui permet une guérison totale. Mais si on ne traite pas assez rapidement, ça peut entraîner des dégâts, des complications et une hospitalisation."

Il y a eu quelques cas dans l’arrondissement, mais pas d’augmentation statistique précise le docteur Meuris. Ceci nous est confirmé par deux autres médecins. L’un a soigné peu après l’inondation une jeune fille pour "une sérieuse crise d’asthme sur moisissure" et quelques familles pour de la toux également provoquée par de la moisissure. Un autre médecin a eu à soigner ce genre de cas dans les semaines qui ont suivi la catastrophe, mais il a conseillé à ses patients de quitter leurs maisons humides.