Inondations : une chaîne humaine de 30 kilomètres pour ne pas oublier et réconcilier les habitants avec leur rivière

C’est Diet Uytterhoeven, une habitante d’Herent, dans le Brabant flamand, qui en a eu l’idée : "quand j’étais jeune, j’ai travaillé comme étudiante, pour des kayaks sur l’Ourthe du côté de Comblain. Je connais la région et quand j’ai vu les images de la catastrophe sur les réseaux sociaux en juillet, j’ai tout de suite voulu aider en apportant de la nourriture puis je me suis rendu compte que dans la vallée de la Vesdre, c’était encore pire alors je suis revenue". Petit à petit, Diet a collecté des dons dans un local de sa commune puis elle a redistribué à Trooz, à Goffontaine, un peu partout dans la vallée de la Vesdre. Elle a aussi pris contact avec une photographe pour un reportage pour montrer la souffrance des gens, en hiver, quand les choses n’avançaient pas rapidement. Finalement, elle a créé son asbl HerentHelp avec quelques personnes et cette idée de constituée une chaîne humaine s’est formée "pour rendre hommage aux victimes, pour que les gens qui sont hébergés à gauche et à droite se retrouvent et pour réconcilier les habitants avec la rivière. En juillet, la Vesdre, c’était un monstre mais la vallée est belle".