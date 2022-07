Inondations, un an après : une pharmacie de Theux remplie d'hydrocarbures fermée car "cette pollution est toujours bien-là"

Certaines pharmacies de l'entité theutoise ont pu rouvrir, d'autres non. Pour Nathalie Grootenclaes, pharmacienne, les inondations de juillet 2021 ont jusqu'à présent fermé les portes de son établissement. La raison ? Encore trop de pollution.

On pensait rouvrir sans trop de problèmes.

"On a vraiment eu un problème de pollution aux hydrocarbures, explique Nathalie Grootenclaes. On avait, avec beaucoup de prévoyance, bien rempli notre cuve à mazout avant l’été. Elle était remplie à ras bord et s’est renversée pendant les inondations, en traînant les hydrocarbures dans toute la cave et le rez-de-chaussée de la pharmacie. L’eau n’est pas vraiment montée très haut, une vingtaine de centimètres seulement. On pensait rouvrir sans trop de problèmes et puis, finalement, un an après, cette pollution est toujours bien là".