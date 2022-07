Inondations, un an après : suivez à 19h30 notre édition spéciale du JT sur La Une et Auvio

Les 13, 14 et 15 juillet 2021, des pluies diluviennes s’abattaient sur la Belgique. Liège, Chaudfontaine, Pepinster, Verviers, Eupen… 202 communes wallonnes sur 262 ont été touchées par les inondations de juillet 2021, qui auront laissé derrière elle un bilan dramatique de 39 morts, des centaines de blessés, et quelque 100.000 sinistrés.

Un an après, la RTBF vous propose une édition spéciale de son Journal Télévisé. Au plus près des sinistrés, Ophélie Fontana et ses équipes reviendront sur les événements qui se sont déroulés en Wallonie. Nos journalistes seront également au plus près des préoccupations des sinistrés afin de faire le point sur la reconstruction.

Deux documentaires pour la suite de la soirée

Par la suite, le documentaire "Inondations, un an après. La tête hors de l’eau", sera diffusé à 20h35 sur La Une. Pendant un an, ce documentaire suit le parcours de quelques-unes des victimes des inondations. Depuis juillet 2021, l’équipe de production les a accompagnés dans leurs combats face au deuil, au froid, au retour effrayant de la pluie mais aussi face aux experts et aux corps de métiers débordés. Pendant presque un an, elle a partagé leurs moments de désespoir, de solidarité, de colère, de joie retrouvée. Avec eux, elle s’est posé ces questions : comment se reconstruit-on après une telle épreuve ? Comment ont-ils trouvé la force de garder la tête hors de l’eau ?

A 22h00 s’ensuit un second documentaire : "A travers les nuages". En 2021, des pluies diluviennes se sont abattues sur la Province de Liège. La Vesdre est sortie de son lit et a inondé plusieurs localités telles que Pepinster, et Trooz. Un bilan humain lourd et une région dévastée. Ce documentaire s’intéresse aux moments de lumière, de solidarité, l’entraide, et les initiatives citoyennes positives qui sont nées pendant et à cause de cette catastrophe.