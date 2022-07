Inondations, un an après : revivez la cérémonie d’hommage aux victimes des inondations

Ce 14 juillet marque le premier anniversaire des terribles inondations qui ont frappé la Wallonie l’été dernier. Un an après les terribles inondations qui ont fait 39 victimes, des centaines de blessés, et quelque 100.000 sinistrés, l’heure est aux commémorations.

De nombreuses manifestations officielles auront lieu en Wallonie, et plus particulièrement en région liégeoise, fortement touchée par les pluies diluviennes des 13, 14 et 15 juillet 2021.

Une cérémonie en hommage aux victimes se déroule ce jeudi à Chênée en présence des familles des personnes disparues, de leurs Majestés le Roi et la Reine, des autorités politiques et administratives, de représentants des différents corps d’intervention (police, pompiers, protection civile, etc.), de représentants des bénévoles venus en aide aux personnes sinistrées et de représentants du monde associatif ayant été impliqué dans l’encadrement des victimes et des personnes sinistrées.

Suivez en direct les cérémonies de ce 14 juillet ci-dessous