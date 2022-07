Inondations, un an après : les photos avant/après de lieux ravagés par les eaux et le récit derrière ces clichés

"Notre vie s’est envolée en une nuit", résume Carole, la gorge serrée. L’année dernière, elle reçoit un coup de fil de la bourgmestre : la crue menace, elle insiste sur l’importance d’évacuer la zone. Ni une ni deux, le couple embarque les deux chats dans la voiture et file chez leur fils. "On n’a rien pris d’autre avec nous, on était persuadés qu’on pourrait rentrer et simplement nettoyer un peu si l’eau montait dans la maison." Espoir rapidement balayé.

Lorsqu’ils reviennent chez eux, le cliché est déboussolant. Il ne reste rien, si ce n’est leur baignoire, indéboulonnable, trônant solidement au milieu des vestiges de leur vie. Leur habitation entière a été arrachée par l’eau, féroce. "Ce n’est pas facile d’en parler aujourd’hui, ça reste douloureux."

Ce n’est pas facile d’en parler aujourd’hui, ça reste douloureux.

Mais Carole insiste : "On n’est pas du genre à se laisser abattre. On veut aller de l’avant." Le couple rebondit instantanément, s’installe provisoirement dans la caravane prêtée par des amis puis investit dans un nouveau foyer qu’ils intègrent six mois après le drame. Avec une touche de sarcasme, elle pointe un peu de chance dans leur malheur : "L’assurance nous a dit que notre dossier était facile. Dur à vivre mais facile : il ne restait plus rien ! On a vite retouché. Et je sais que c’est loin d’être le cas pour tout le monde, que beaucoup attendent des nouvelles de leur dossier."

"Maintenant, il faut se reconstruire. C’est tout simple mais je viens de planter quelques fleurs sur notre nouvelle terrasse et ça m’a fait un bien fou, j’ai l’impression de donner un peu de vie à notre nouveau chez nous."