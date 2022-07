Inondations, un an après: le Roi et la Reine à la rencontre des sinistrés à Limbourg

Un moment suivi d'un petit bain de foule avant de rencontrer la population locale sinistrée.

"On a un peu expliqué au Roi dans quel état nous étions actuellement, toujours dans la reconstruction. Les deux premières semaines, c'était un peu comme un marathon, puis ça a été une course de fond, et maintenant, on est très fatigués. Le Roi a été très compatissant. Il a relevé notre dignité" explique cette sinistrée. "Le lendemain, quand on est rentrés et qu'on a ouvert le garage, j'ai commencé à pleurer parce que là, je voyais vraiment ce qu'on avait perdu et je me suis dit: ah oui! La Reine nous a dit 'bonne chance', et ça, je pense que je ne vais pas oublier ce qui s'est passé". "Ça nous donne du baume au cœur et de la force" témoignent ces deux autres victimes des inondations.

Le couple royal aura en tout cas pris le temps de longuement discuter avec les sinistrés.